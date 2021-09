Bitton : « Le PSG a réalisé le mercato de sa life… »

Quel mercato ! Le PSG a été incroyable lors du marché des transferts 2021. L’effectif est de qualité et pléthorique. Même un peu trop. Quoi qu’il en soit Mauricio Pochettino a tout pour triompher. Car ce Paris Saint-Germain là est unique en son genre ! Stéphane Bitton qui a tout vu, tout suivi depuis la création du club, l’atteste.

« Se queda ! Clin d’œil à Gerard Piqué. Paris n’a pas cédé, n’a pas lâché sa pépite pour tenter de remporter la Ligue des champions. C’est faisable car le PSG n’a jamais eu un effectif comme celui-là« , a commenté le journaliste sur France Bleu Paris ce matin. « Le club a réalisé le mercato de sa life… the mercato of the century ! Franchement, il ne s’est renforcé comme jamais et pour pas très cher finalement, 65M€ en transferts. Là où des Anglais ont dépensé 140, 150, 160M€… Bravo au passage à Leonardo. Redonnons ces noms magiques qui sont arrivés : Gini Wijnaldum, Gigio Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Lionel Messi et Nuno Mendes, recruté pour l’endroit où ça n’allait pas. Un vrai mercato de rêve. Le point noir c’est que le PSG ne sait pas vendre car la soupe est bonne à Paris. Draxler, Kehrer, Rafinha, Kurzawa sont restés, mais pour combien de temps de jeu ? Dans la journée Mauricio Pochettino va donner les 25 noms inscrits sur la liste UEFA, certains vont rester sur le bord de la route. Ce sera trop tard pour avoir des regrets. »