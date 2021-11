Ce mercredi soir, le PSG a une nouvelle fois déçu dans le contenu. Opposé au RB Leipzig en Ligue des champions, le club de la capitale a concédé le match nul en fin de match face au club allemand (2-2). Après avoir concédé l’ouverture du score dès les premières minutes, les Rouge & Bleu ont une nouvelle fois renversé une situation défavorable grâce à un doublé de Georginio Wijnaldum. Finalement, les joueurs de Mauricio Pochettino ont encaissé un penalty en fin de match. Avant cela, le club de la capitale aurait dû aggraver la marque, mais Kylian Mbappé a fait preuve d’inefficacité. Dans sa chronique sur France Bleu Paris, Stéphane Bitton a regretté le nouvelle prestation décevante du PSG.

« Je suis sorti déçu et frustré du match de hier soir. Déçu parce que le PSG a encore manqué de maîtrise et n’y arrive toujours pas dans le jeu. Frustré parce que le PSG a tenu la victoire jusqu’aux arrêts de jeu mais n’a pas profité de ses temps forts pour tuer le match avec trois occasions pour Kylian Mbappé. Il y avait largement de quoi l’emporter hier. C’est vrai que Paris était privé de Verratti et Messi, qui sont un peu les deux créateurs de cette équipe, mais cela n’explique pas tout. Paris encaisse trop de buts cette saison. Marquinhos ne peut pas tout le temps masquer les errements d’un Kimpembe qui n’y arrive pas en ce moment. Paris a perdu la bataille du milieu de terrain avec des joueurs qui sont pourtant expérimentés. Et Paris a frisé la correctionnelle parce que l’entame de match a été tout simplement catastrophique », a exposé Stéphane Bitton dans sa chronique sur France Bleu Paris. « Concrètement en faisant match nul, ce n’est pas une bonne affaire car Manchester City s’est imposé dans le même temps face à Bruges (4-1). Donc, le PSG perd sa première place du groupe et on sait que c’est très important dans la perspective des 8es de finale. Paris devra s’imposer à City le 24 novembre prochain pour reprendre cette première place et s’éviter un adversaire de haut calibre. »