En cette fin de saison, le PSG aura pour unique objectif de remporter le 10e titre de champion de France de son histoire. Un trophée quasiment acquis tant les Parisiens possèdent une large avance sur leur dauphin marseillais (12 points) à 8 journées de la fin. Et après cet exercice 2021-2022, de nombreux changements sont attendus au sein du PSG afin de montrer que le club apprend de ses erreurs, comme l’a déclaré Stéphane Bitton dans sa chronique sur France Bleu Paris.

« Ce n’est un secret pour personne, le PSG va devoir modifier beaucoup de choses après sa saison manquée. Elimination sans saveur en Coupe de France face à Nice (0-0, 5 t.a.b 6) avant le cataclysme de Bernabéu contre le Real Madrid de Karim Benzema. Le dixième titre de champion de France qui se profile à l’horizon ne changera rien et on attendait tellement plus et mieux de ce Paris Saint-Germain cette saison. Des changements inévitables ? Oui et à tous les niveaux du club. Le président (Nasser al-Khelaïfi) semble intouchable, pourtant c’est de lui que tout part normalement. Mais ça devrait vraiment bouger dans les autres secteurs, du directeur sportif aux joueurs en passant par l’entraîneur, histoire surtout de montrer aux observateurs et supporters qu’au PSG on retient de ses erreurs (…) On va patienter, les dossiers chauds seront traités au début du mois prochain. Le diction dit : « en mai, fais ce qu’il te plaît », les dirigeants vont aussi faire ce qu’ils leur plaît. »