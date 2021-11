Hier soir, les Parisiennes ont joué pour la huitième fois au Parc des Princes. Les coéquipières de Marie-Antoinette Katoto ont offert un beau spectacle aux plus de 16 000 supporters présents dans l’antre parisienne. Les joueuses du PSG ont surclassé le Real Madrid (4-0). Une prestation qui a plu à Stéphane Bitton.

« Les Féminines du PSG, c’est une sacrée équipe, une équipe qui réussie bien et qui a facilement battu le Real Madrid. On peut même dire qu’elles les ont mangés. Une fois de plus, elles n’ont fait qu’une bouchée de leur adversaire. Trois matches, trois victoires en poules de Ligue des Champions. Bravo les filles, félicite le journaliste dans sa chronique sur France Bleu Paris Je pense qu’elles sont parties pour un sacré parcours. En tous les cas, elles ont fait honneur au Parc des Princes qu’elles n’avaient plus fréquenté depuis quatre ans. […]Tactiquement, physiquement il n’y a pas eu photo entre les deux équipes. Alors bravo aux Féminines du PSG.«

Le journaliste a aussi évoqué le retour à l’entraînement collectif de Sergio Ramos. « Enfin ! Il a repris l’entraînement collectif. C’est la fin du calvaire enfin presque, peut-être. On espère que ce point est arrivé. Celui que l’on voyait déjà perdu pour le football est de retour et dire que quelques mauvaises langues nous avaient dit la semaine dernière que Ramos verrait son contrat peut être interrompu dès le mois de décembre. On pouvait se poser la question mais je n’ai jamais pensé qui n’allait pas – au moins – aller au bout de la saison. […]Pour le PSG, c’est une bonne nouvelle parce que l’ancien capitaine du Real Madrid n’est pas n’importe qui dans le football. C’est un monument qui a gagné la Coupe du Monde, deux Euros et surtout quatre Ligues des Champions, l’objectif principal du Paris Saint-Germain. […]L’objectif pour lui sera d’être là fin novembre ou début décembre pour être vraiment opérationnel au printemps où le PSG aura bien besoin de lui.«