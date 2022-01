Titulaires contre Vannes pour commencer l’année 2022, Edouard Michut et Xavi Simons ont une nouvelle fois répondu présent au Parc Ol en contribuant à l’égalisation de leur équipe. Les titis ont le vent en poupe et ce n’est pas pour déplaire Stéphane Bitton – chroniqueur chez France Bleu Paris – qui place beaucoup d’espoirs sur le centre de formation Parisien.

« Je n’ai pas aimé le comportement du PSG dimanche soir face à Lyon (…) il a fallu l’entrée des jeunes, ce qui m’emmène à penser qu’une des clés de réussite du PSG passe peut-être par les jeunes du centre de formation, par les titis Parisiens. (…) Le problème vient du milieu de terrain, il manque de fougue et de fraîcheur et je trouve que les jeunes qui sont rentrés, à savoir Xavi Simons et Edouard Michut avaient apporté quelque chose qui manquait cruellement au PSG à Lyon : du souffle, de l’envie quelque chose qui fait que ces deux joueurs ont contribué à l’égalisation et d’éviter la défaite. Le match contre le Real approche et il faut absolument trouver des solutions. Et ça peut passer par plus d’intégration de ces deux jeunes là qui ont été passeurs décisifs cette semaine contre Vannes et Lyon.«