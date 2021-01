Jouer avec quatre attaquants est une chimère que le PSG doit abandonner. Le journaliste de France Bleu Paris Stéphane Bitton est formel, Paris ne peut se reposer sur que ce qu’on appelle dans les médias “les Quatre Fantastiques”. Notamment dans la perspective de la Ligue des champions. Le match à Angers samedi dernier (0-1) a été en cela révélateur, pense-t-il.

“Je ne dis pas qu’il faut chasser du PSG Neymar, Mbappé, Icardi ou Di Maria, je dis qu’il va falloir les utiliser un peu mieux les Quatre Fantastiques. Ils sont un peu comme des enfants pris le doigt dans la confiture et qui disent “ce n’est pas moi, je ne recommencerai pas”. Ils sont comme ça avec les taches défensives. De temps en temps ils sont disposés à s’y consacrer puis d’autres fois ils oublient. On pourrait profiter de l’arrivée de Mauricio Pochettino pour faire des changements. Le PSG a trop souvent perdu la bataille du milieu de terrain. On ne peut pas partir à la guerre avec Verratti et un autre joueur avec lui qui s’appelle Gueye, Herrera, Paredes ou Danilo. Pour jouer Lorient, Dijon ou Nîmes, on peut sortir la grosse artillerie. Mais pour jouer le Barça ou d’autre matches de Ligue des champions il faut renforcer le milieu de terrain. Et donc ça se fera au détriment des attaquants. Il faut revenir à l’équilibre”, a déclaré Stéphane Bitton dans sa chronique du matin sur les ondes.