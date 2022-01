Bitton : « Les Titis se sont illustrés »

Vivement critiqué sur sa gestion des jeunes depuis le début de son mandat, Mauricio Pochettino a profité des premiers tours de Coupe de France du PSG pour octroyer du temps de jeu aux joueurs du centre de formation. Ainsi, El Chadaille Bitshiabu, Ismaël Gharbi, Edouard Michut et Xavi Simons ont pu s’exprimer ces dernières semaines face à l’Entente Feignies Aulnoyes (3-0) et le Vannes Olympique Club (4-0). Les deux derniers cités ont notamment livré des belles partitions face aux deux clubs amateurs. Dans sa chronique sur France Bleu Paris, Stéphane Bitton revient sur le cas des Titis du PSG.

« Le Paris Saint-Germain, c’est bien sûr Kylian Mbappé, Neymar, Messi, Verratti ou Marquinhos, mais c’est aussi Dina Ebimbe, Xavi Simons, Edouard Michut, Ismaël Gharbi ou El Chadaille Bitshiabu. Des garçons qu’on a pu apercevoir en août dernier lors du Trophée des Champions et qui ont été de nouveau mis à la sauce titulaire lors des deux derniers tours de Coupe de France. Ils se sont illustrés. Peuvent-ils devenir titulaires dans cet effectif ? C’est un serpent de mer au Paris Saint-Germain et c’est toute l’histoire du PSG. Il y a beaucoup de stars, et c’est difficile de passer titulaire et de se faire une place. La place est prise par Messi, Neymar et tous les autres, mais de temps en temps il y a la possibilité de les voir évoluer et souvent avec réussite. Alors, je ne vais pas vous dire qu’ils seront titulaires face au Real Madrid ou lors des tours décisifs en Ligue des champions, mais de temps en temps on peut les voir. Dina Ebimbe est déjà régulièrement dans l’équipe, puis Xavi Simons et Edouard Michut ont montré des belles choses l’autre soir. »

Pour Stéphane Bitton, le club de la capitale s’appuie trop rarement sur son centre de formation pour construire son équipe. « Sur le terrain les Titis montrent plus d’envie ? C’est normal, ils ont besoin de prouver. À contrario des grands clubs européens, comme le Real Madrid, le Bayern Munich ou le Barça avec la Masia, qui ont construit leur équipe avec des joueurs issus du centre de formation, ça n’a jamais été la politique du Paris Saint-Germain et c’est dommage. On peut compter sur les doigts d’une main les joueurs comme Luis Fernandez, Adrien Rabiot et Presnel Kimpembe actuellement. Ils sont trop rares dans l’histoire du PSG. En 50 ans, trop peu de joueurs sont devenus des tauliers du Paris Saint-Germain alors qu’ils étaient issus du centre de formation. »