Bitton : « Lionel Messi mérite son Ballon d’Or »

Lionel Messi est devenu le premier joueur du PSG a remporté un Ballon d’Or hier soir. La Pulga a décroché le septième Ballons d’Or de sa carrière. L’attaquant était heureux de s’offrir cette distinction et d’entrée dans l’histoire des Rouge & Bleu. Pour Stéphane Bitton, ce Ballon d’or est mérité pour l’international argentin (34 ans).

« S’il y a un jour un panthéon du football, Lionel Messi y aura sa place et même peut-être la plus belle place. […]Il a remporté son septième Ballons d’Or et il faut se rappeler qu’il avait remporté son premier en 2009, c’est-à-dire un règne de 12 ans sur le football mondial, c’est tout simplement exceptionnel, s’enflamme le journaliste dans sa chronique pour France Bleu Paris. […]Ne boudons pas notre plaisir, il porte le maillot du PSG. C’est un fait exceptionnel même si en d’autres temps, George Weah avait porté le maillot du PSG et remporté le Ballon d’Or sous le maillot de l’AC Milan. On peut être très fier d’avoir Lionel Messi avec nous au Paris Saint-Germain. Il va faire débat ? C’est le charme du Ballon d’Or et c’est l’essence même des trophées individuels. Bien sûr que cela va faire parler. Mais pour moi c’est incontestable, Lionel Messi mérite son Ballon d’Or en 2021. Ce qu’on peut lui reprocher c’est que ce garçon banalise le génie.«