Bitton : “Paris a une magnifique opportunité de refermer une plaie”

Après trois semaines d’attente, le jour J est enfin arrivé. Victorieux largement au match aller, sur la pelouse du Camp Nou (4-1), le PSG reçoit – au Parc des Princes – le FC Barcelone pour la confrontation retour des 8e de finale de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Outre la qualification en jeu, les Rouge et Bleu auront “une magnifique opportunité” de refermer la plaie de l’élimination en 2017 face au club catalan, comme l’a souligné Stéphane Bitton dans sa chronique sur France Bleu Paris.

“Une place dans le top 8 européen en sortant le FC Barcelone, ça aurait de la gueule. Il va falloir confirmer tout ce que l’Europe et le monde du football a pu voir au match aller au Camp Nou avec la démonstration du PSG. Il va falloir confirmer la solidité du tandem Marquinhos-Kimpembe, confirmer la justesse technique de Verratti et Paredes et confirmer le sang-froid et réalisme de Mbappé, avec toujours un Navas décisif. Voilà les clés du match”, a exposé Stéphane Bitton sur les ondes de France Bleu Paris. “Paris a une magnifique opportunité de refermer une plaie, de laver l’affront et de remettre les pendules à l’heure après cette fameuse remontada de 2017 que personne n’a digéré du côté de Paris et de ses supporters. Alors je pense que c’est l’occasion ce soir d’y mettre la manière, avec le respect, la détermination, solidaire et en équipe. Le PSG doit et va s’imposer. Alors les pessimistes diront “Pourvu qu’on se qualifie.” Moi ce matin, je suis un optimiste et je vous dis qu’on va se qualifier et en plus avec la manière.”