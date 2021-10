Bitton : « Paris nous doit une revanche face à Lille »

Vice-champion de France la saison passée à un point du champion lillois, le PSG avait manqué ses dernières confrontations directes face au LOSC en championnat et Trophée des Champions (un nul et deux défaites et une victoire 3-0 en Coupe de France). Mais cette saison, les Rouge & Bleu sont solides leader de Ligue 1 et recevront ce vendredi soir (21h sur Prime Video) des Dogues en grande difficulté depuis le début de l’exercice 2021-2022 (10e, 15 pts). Pour Stéphane Bitton, le club de la capitale doit prendre une revanche face aux Lillois, même si l’absence de Kylian Mbappé (infection ORL) peut être un handicap.

« Pochettino a planté le décor hier en conférence de presse. Il a déclaré : ‘Pour nous le match contre Lille est un défi’, ce qui au fil de la semaine est devenu une réalité. Lille n’est plus le magnifique champion de France d’il y a cinq mois voire celui qui a tenu tête au PSG le 1er août dernier au Trophée des Champions (1-0). Gourvennec est loin d’avoir fait oublier Galtier, et tous les Lillois sont un voire deux tons en dessous de ce qu’ils pouvaient donner l’année dernière. Il y a quelques jours, l’affaire aurait pu être pliée en deux-trois coups d’accélération de Kylian Mbappé ou sur un coup de génie de Leo Messi », a exposé Stéphane Bitton dans sa chronique sur France Bleu Paris. « La réalité a rattrapé le PSG avec le forfait de Marco Verratti (qui était de toute façon suspendu) et celui de Kylian Mbappé, soit le joueur le plus important et décisif au PSG depuis un an. Quand il n’est pas là, ce n’est pas du tout la même chose. Si vous rajoutez l’incertitude, qui semble être levée, autour de Leo Messi et le rendement actuel de Neymar, il y a de quoi être un peu plus inquiet que prévu. Paris nous doit une revanche après les deux dernières défaites face à Lille. »