Bitton : “Savoir surtout quel PSG on aura lors des quarts de finale”

Suspense. Qui jouera le PSG ? A midi, le tirage (intégral) des quarts de finale (aller: 6-7avril, retour: 13-14 avril) et des demi-finales de la Ligue des champions se fera au siège de l’UEFA à Nyon (Suisse). Ce sera le dernier tirage sur la route d’Istanbul, ville qui accueillera la finale. Les huit clubs opposés sont le Bayern, Dortmund, Chelsea, Liverpool, Manchester City, le Real Madrid, le FC Porto et le PSG bien sûr. Alors quel tirage faut-il souhaiter ? Liverpool, répond le chroniqueur de France Bleu Paris Stéphane Bitton. Même si la vraie question est de savoir quel niveau le PSG affichera.

“Ce PSG nous surprend tellement que ce n’est pas tellement le tirage qui est important mais de savoir quel PSG on aura lors des quarts de finale de la Ligue des champions. Aura-t-on celui du match aller à Barcelone en démonstration au Camp Nou avec un Mbappé de feu ? Aura-t-on le PSG du match retour dépassé en première période et colmatant les brèches en seconde ? Aura-t-on le PSG apathique de Lorient ou Nantes qui feraient passer Porto pour un géant européen ?”, a déclaré Stéphane Bitton sur les ondes ce matin avant d’exprimer des souhaits. “J’ai une préférence. Mon coeur irait plutôt vers Liverpool. Déjà parce qu’ils ne vont pas très bien en Premier League. Ils sont sixièmes à 25 points de Manchester City. Je pense ce ce serait équilibré parce que Liverpool est aussi irrégulier. Et puis c’est un bon souvenir, en 1997 le PSG avait éliminé Liverpool en demi-finale de la Coupe des coupes. Il y a deux équipes à éviter : le Bayern qui écrase tout, et puis Manchester City qui tourne bien. Après, pour chacune des autres équipes, on peut trouver du positif et du négatif. Mais le vrai enjeu, c’est que le PSG entre dans le dernier carré et confirme sa place à la table des grands. Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse.”

