Bixente Lizarazu dithyrambique envers Warren Zaïre-Emery

Warren Zaïre-Emery brule les étapes à vitesse grand V. Le titi du PSG a connu sa première sélection avec la France à seulement 17 ans. Bixente Lizarazu souligne la maturité du jeune milieu de terrain.

Warren Zaïre-Emery est un titulaire indiscutable au PSG depuis le début de saison. Le jeune milieu de terrain (17 ans) réalise de belles performances, avec deux buts et cinq passes décisives en quinze matches toutes compétitions confondues. Des performances qui ont tapé dans l’œil de Didier Deschamps, qui a décidé de le convoquer pour la dernière trêve internationale de 2023. Hier, lors du récital de la France contre Gibraltar (14-0), le titi était titulaire et a même marqué son premier but en Bleus. Mais sur l’action du but, il s’est fait écraser la cheville. Malheureusement, il ne devrait pas pouvoir rejouer en 2023. Bixente Lizarazu s’est montré très élogieux au moment d’évoquer Warren Zaïre-Emery.

« Son début de saison avec le PSG est exceptionnel »

« En général, en équipe de France, il faut un temps d’adaptation. C’est le niveau international, le poids du maillot, ce sont les nouveaux partenaires. Mais, il y a des joueurs qui sont des petits phénomènes. On en a eu un avec Kylian Mbappé qui avait démarré très très tôt. Didier Deschamps n’a pas peur de faire rentrer un jeune quand il estime qu’il est à maturité. Curieusement, à 17 ans, il a une grande maturité. Son début de saison avec le PSG est exceptionnel, s’enflamme Lizarazu pour Téléfoot. Il a des qualités qui peuvent beaucoup nous apporter au milieu de terrain. Alors, bien sûr, il y a une hiérarchie. Il y a Rabiot, Tchouaméni, Camavinga. Mais il rentre dans ces milieux de terrain qui peuvent apporter quelque chose à l’équipe de France. Je pense que s’il est là, ce n’est pas le hasard. On va le retrouver très vite.«

« Mbappé se comporte véritablement en leader »

Le champion du monde 98 a aussi été questionné sur Kylian Mbappé. Et il a voulu souligner les bienfaits du capitanat sur le joueur du PSG. « Il est très très vif, il a énormément de répartie, il est brillant dans ce qu’il dit. Le joueur, on a tout dit. 300 buts, ce n’est pas neutre. Tour ce qu’il fait, ce n’est pas neutre bien entendu, mais c’est le plus facile à la limite. Par contre, son attitude, je la trouve exceptionnelle. Il y a des gens qui pensent qu’il doit encore progresser. Mais c’est phénoménal ce qu’il fait, comment il se comporte. Et, le capitanat l’a fait grandir, ça j’en suis convaincu. Il pense plus aux autres et il se comporte véritablement en leader. Il pense équipe et je trouve qu’il est super dans ce rôle de capitaine. Il est à sa place, il ne surjoue pas.«