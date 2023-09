Bixente Lizarazu encense le mercato réalisé par le PSG

Le PSG sort d’un mercato estival dantesque avec pas moins de 12 recrues au total. Un vent frais qui plaît tout particulièrement à Bixente Lizarazu, comme celui-ci l’a exposé au micro de Téléfoot ce dimanche.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le PSG n’a pas fait dans la demi-mesure lors de la dernière fenêtre des transferts. Non, c’est même tout le contraire. Très actif, Luis Campos a ainsi validé la venue de 12 nouveaux joueurs avec des têtes d’affiche comme Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez ou Randal Kolo Muani. Dans le sens inverse, les départs libres de Sergio Ramos ainsi que Lionel Messi et la vente de Neymar Jr, plus celle en attente de Marco Verratti, ont permis de rééquilibrer les comptes rouge et bleu.

Le mercato est réussi

Et en attendant de voir si la mayonnaise prendra sous les ordres de Luis Enrique, Bixente Lizarazu se montre, quant à lui, très élogieux envers le nouveau visage rouge et bleu au sortir du mercato. Un visage qu’il apprécie énormément. « J’ai souvent critiqué Paris. À juste titre d’ailleurs. Mais là, j’avoue que le mercato est réussi. Il faut encore attendre de voir comment les joueurs s’adapteront. Il y a six attaquants de très très bon niveau. Cela colle aussi avec ce que Luis Enrique aime faire, c’est-à-dire d’avoir des joueurs interchangeables et pouvoir jouer avec son effectif. J’aime aussi l’apport de Lucas Hernandez et Manuel Ugarte qui apportent cette grinta. J’ai l’impression qu’il. y a un équilibre des statuts. Il n’y a plus les trois stars et puis les autres. Donc, j’aime bien ce qu’il se passe au Paris Saint-Germain en ce début de saison », a-t-il exposé au micro de Téléfoot.