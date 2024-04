Bixente Lizarazu sous le charme de Bradley Barcola

Mardi soir, sur la pelouse de Montjuïc, Bradley Barcola a été époustouflant et a été l’un des artisans de la qualification du PSG en demi-finale de la Ligue des champions. Bixente Lizarazu a été bluffé par son match contre le FC Barcelone.

Bradley Barcola est arrivé au PSG l’été dernier pour 45 millions d’euros. Un transfert qui a surpris beaucoup de monde, le joueur formé à Lyon n’ayant joué que six mois au plus haut niveau. Luis Enrique en avait fait une priorité de recrutement, connaissant son potentiel. Après des débuts compliqués sous le maillot du PSG, l’international espoirs français (21 ans) est un des joueurs les plus performants avec les Rouge & Bleu depuis plusieurs mois. Lors de la double confrontation contre le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des champions, l’ancien lyonnais a été l’un des meilleurs parisiens. Son entrée au match aller a changé la physionomie du match, alors qu’au retour, il a été omniprésent en provoquant notamment le carton rouge d’Araujo et en délivrant une passe décisive pour Ousmane Dembélé. Bixente Lizarazu a été subjugué par la performance de Bradley Barcola contre le FC Barcelone.

« Celui qui m’a le plus épaté, c’est Barcola »

« Il y a Vitinha, la défense centrale, mais les trois attaquants ont été particulièrement performants, avec évidemment le doublé de Kylian Mbappé, qui était très attendu. Le match sous les huées d’Ousmane Dembélé avec son but et son sourire permanent. Mais celui qui m’a le plus épaté, c’est Barcola. Il a été décisif. L’expulsion d’Araujo, dans ce match-là, elle est déterminante, ça vaut un but. Et ça change complètement le scénario de ce match, lance le champion du monde 98 dans Téléfoot. Après, le PSG a été dans une situation plus favorable et c’est vrai que ses dribbles, sa percussion, sa vitesse, ça a mis au supplice toute la défense du Barça. »

A voir aussi : LdC : Où en est le BVB avant d’affronter le PSG ?

« Il va falloir se méfier quand même »

Bixente Lizarazu s’est ensuite penché sur la demi-finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Borussia Dortmund en se montrant prudent. « C’est un adversaire à la portée du Paris Saint-Germain. Après, ils ont souffert à Dortmund (en phase de poules, NDLR). Dortmund est mieux que sur la phase de poules. Ce qui est un peu plus compliqué, c’est qu’on a peut-être tendance à être beaucoup plus motivé contre des équipes comme le Barça et que ça l’est un peu moins contre une équipe comme Dortmund. Mais il va falloir se méfier quand même. »