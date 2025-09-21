Auteur d’une saison XXL sous le maillot du PSG, Ousmane Dembélé fait office de favori pour le Ballon d’Or 2025. Bixente Lizarazu estime qu’il mérite de l’emporter.

Le suspense pour connaître le Ballon d’Or 2025 va toucher à sa fin demain soir. Auteur de sa meilleure saison en carrière lors de l’exercice précédent avec le PSG (35 buts et 16 passes décisives en 53 matches toutes compétitions confondues), Ousmane Dembélé fait figure de favori à la distinction individuelle suprême dans le football. Son principal concurrent semble être Lamine Yamal. Bixente Lizarazu vote Ousmane Dembélé pour le Ballon d’Or.

« Je vote pour sa saison, je vote pour ses statistiques individuelles, je vote pour son palmarès »

« Je vote pour Dembélé. Je vote pour sa saison, je vote pour ses statistiques individuelles, je vote pour son palmarès. Quand je regarde la concurrence, il y a Lamine Yamal, qui pour moi a été spectaculaire, mais il n’a pas le palmarès d’Ousmane Dembélé. Voilà pourquoi je le donnerai à Ousmane Dembélé« , indique le champion du monde 1998 dans Téléfoot.