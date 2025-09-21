Bixente lizarazu

Bixente Lizarazu vote Ousmane Dembélé pour le Ballon d’Or

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas21 septembre 2025

Auteur d’une saison XXL sous le maillot du PSG, Ousmane Dembélé fait office de favori pour le Ballon d’Or 2025. Bixente Lizarazu estime qu’il mérite de l’emporter.

Le suspense pour connaître le Ballon d’Or 2025 va toucher à sa fin demain soir. Auteur de sa meilleure saison en carrière lors de l’exercice précédent avec le PSG (35 buts et 16 passes décisives en 53 matches toutes compétitions confondues), Ousmane Dembélé fait figure de favori à la distinction individuelle suprême dans le football. Son principal concurrent semble être Lamine Yamal. Bixente Lizarazu vote Ousmane Dembélé pour le Ballon d’Or.

« Je vote pour sa saison, je vote pour ses statistiques individuelles, je vote pour son palmarès »

« Je vote pour Dembélé. Je vote pour sa saison, je vote pour ses statistiques individuelles, je vote pour son palmarès. Quand je regarde la concurrence, il y a Lamine Yamal, qui pour moi a été spectaculaire, mais il n’a pas le palmarès d’Ousmane Dembélé. Voilà pourquoi je le donnerai à Ousmane Dembé« , indique le champion du monde 1998 dans Téléfoot

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas21 septembre 2025

Articles similaires

Nasser Al-Khelaïfi

Le PSG voulait reporter le Classico demain dans l’après-midi

21 septembre 2025
Dembélé

Les Bleus votent Ousmane Dembélé pour le Ballon d’Or

21 septembre 2025
Joao neves

Joao Neves battu pour le titre de meilleur joueur du mois d’août de Ligue 1

21 septembre 2025
Psg joie

Après le report de OM / PSG, les Parisiens retournent à Paris

21 septembre 2025
Bouton retour en haut de la page