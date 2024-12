Le tirage au sort de la Coupe du Monde des Clubs a réservé au PSG un groupe B composé de l’Atlético Madrid, Seattle, et Botafogo. L’ancien parisien, Blaise Matuidi, présent sur place à Miami, a livré sa réaction.

Ce jeudi 5 décembre, à Miami, s’est tenu la tirage au sort de la Coupe du Monde des Clubs. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain, Blaise Matuidi, était présent sur place et a réagi dans la foulée de l’évènement, donnant son sentiment sur le groupe du PSG : « C’est un groupe relevé. On a bien sûr l’Atlético de Madrid, qu’on connaît bien, puis Botafogo, qui vient de remporter la Copa Libertadores, et les Seattle Sounders, équipe américaine qui a été championne de la CONCACAF en 2022. On a les qualités pour essayer de faire quelque chose de bien et se qualifier, ce qui sera l’objectif, bien évidemment. Ce seront des matches difficiles, mais qu’on va aborder du mieux possible. Le Paris Saint-Germain est habitué à ce genre de rencontres, on va donc préparer cela du mieux possible. On sait qu’on aura aussi nos fans avec nous car on en a partout dans le monde, notamment aux États-Unis. On sait qu’ils seront nombreux à venir nous supporte« .