Blanc : « Je ne savais pas quand, mais j’étais convaincu que le PSG finirait par y parvenir »

Ancien entraîneur du PSG, Laurent Blanc suit toujours l’actualité des Rouge & Bleu. L’actuel entraîneur d’Al-Ittihad s’est dit impressionné par le PSG.

Laurent Blanc a été sur le banc du PSG pendant trois ans (2013-2016). Lors de son passage sur le banc parisien, il a remporté onze titres nationaux. Mais il n’a pas réussi à remporter la Ligue des champions malgré un effectif pléthorique avec de nombreuses stars. Dans une interview accordée au Parisien, l’actuel entraîneur d’Al-Ittihad est revenu sur le sacre européen du PSG, avant de saluer le travail de Luis Enrique et d’évoquer les chances d’Ousmane Dembélé d’obtenir le Ballon d’or.

Le sacre du PSG en Ligue des champions

« J’étais heureux de voir un club français remporter la Ligue des champions. Quand j’entraînais le PSG, on me demandait souvent si je pensais que le club gagnerait un jour la Ligue des champions. Et à l’époque, beaucoup en doutaient. Certains se moquaient gentiment de moi quand je répondais invariablement : « Oui, ça arrivera. » Vous en étiez persuadé ? Oui. Je ne savais pas quand, mais j’étais convaincu que Paris finirait par y parvenir, à force d’investissements. Et ce jour est arrivé. Tant mieux pour le club, pour les joueurs. Marquinhos est l’exemple même de la régularité et de la fidélité. Je suis heureux que ce soit lui qui ait eu l’honneur de soulever le trophée en premier. »

Toutes les planètes étaient enfin alignées ?

« Absolument. Quand tout est en ordre – les joueurs, l’entraîneur, les dirigeants, le style de jeu, les moyens financiers – il n’y a pas de raison que ça ne finisse pas par payer. Le club a aussi su tirer les leçons de ses échecs passés. Il n’a jamais cédé au découragement, malgré l’ambiance parfois détestable après chaque élimination. Ce sacre est une forme de revanche sur tout ce qui a pu être dit ou écrit. L’objectif est atteint, et de quelle manière. Même si cela a pris du temps, je le concède. »

Le PSG a donc appris de ses défaites ?

« Oui, de ses revers, qui ont provoqué de vraies déceptions. Il faut savoir prendre du recul, analyser. Regardez Manchester City : ils ont mis 15 ans pour y arriver. Ce qui compte, c’est d’être convaincu qu’on peut le faire et de tirer les bonnes conclusions pour progresser. Paris avait les moyens de gagner cette Champions League depuis un moment. Cette année, ils l’ont fait. Et ça pourrait se reproduire à l’avenir. »

Luis Enrique

« Je connais bien l’homme, un très bon mec. Le technicien, peut-être un peu moins. Mais à travers ses matchs, nos amis communs, certaines discussions qu’on a eues, je pense qu’il adore le foot. Il aime jouer, il prend des risques, il veut le ballon, il entend imposer son style. Ça, ce sont les entraîneurs que j’aime. Donc, c’est bien que ce soit ce type d’entraîneur-là qui ait permis au Paris Saint-Germain de gagner sa première Coupe d’Europe. Bravo à Luis et à son staff. »

Ousmane Dembélé possible Ballon d’or

« Bien entendu. Il a accompli une super saison, il a tout gagné. Il rassemble tous les critères pour être dans la course. Après, il y a souvent des surprises, où le lauréat n’est pas celui qu’on attend. Moi, sincèrement, cette récompense-là est une distinction individuelle, et ça, ça me gêne un peu. Je ne le connais pas personnellement, mais j’espère qu’Ousmane succédera à Karim (Benzema, dernier Français lauréat en 2022). Vous préféreriez décerner le Ballon d’or à l’ensemble des joueurs du PSG ? Ah, moi, ça m’irait ! Sans vos équipiers, vous ne pouvez pas prétendre à la récompense individuelle. Mais bon, on ne va pas refaire le monde. »