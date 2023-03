Dimanche soir (20h45, Prime Video), le PSG reçoit Lyon dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Un match particulier pour le coach des Lyonnais, Laurent Blanc. Il a entraîné pendant trois ans (2013-2016) les Rouge & Bleu.

Après sa défaite contre Rennes (0-2) avant la trêve internationale, le PSG retrouve le Parc des Princes dimanche soir avec le choc de la 29e journée de Ligue 1 contre Lyon. Les Parisiens voudront s’imposer pour reprendre sa marche en avant dans la quête du 11e titre de champion de France. De son côté, l’OL, 10e du championnat, voudra bien préparer sa demi-finale de Coupe de France contre Nantes. Deux jours avant la rencontre contre le PSG, Laurent Blanc était en conférence de presse. Il a été questionné sur son retour au Parc des Princes pour la première fois depuis son départ.

« On sait que que ça va être un déplacement difficile »

« Le Parc des Princes fait partie de mes bons souvenirs même si j’y ai connu des défaites douloureuses. C’est l’un de mes stades préférés parce qu’avant c’était le stade l’équipe de France. Ce sera un beau match à faire contre la meilleure équipe du championnat de France, lance Blanc en conférence de presse. Se mesurer à ce qui se fait de mieux c’est toujours bien, difficile mais enrichissant. Ce match est mal placé mais le calendrier est ainsi fait, on ne peut rien y faire. Au PSG j’ai rencontré des gens très professionnels qui travaillent encore au club. C’est toujours un plaisir de les rencontrer. Mon regard sur le PSG ? Cette équipe est première et elle va sûrement gagner le championnat de France. On sait que que ça va être un déplacement difficile. Ils ont des joueurs individuellement au top.«

« On ne peut pas surveiller que Kylian »

L’ancien coach du PSG qui a également encensé Kylian Mbappé. « Je ne pense que du bien de Kylian Mbappé. Ce qui me plait c’est que c’est un joueur qui est sûr de lui. Certains voient cela comme de la prétention mais pour moi c’est une force. Quand vous avez un joueur comme ça c’est quand même formidable. Il est très dur à freiner quand il est à son apogée. Le problème c’est qu’on ne peut pas surveiller que Kylian. »

« Il faudra être bien préparés »

Malgré les trois jours d’écart entre le match contre le PSG et la demi-finale de Coupe de France, Laurent Blanc espère que son équipe aura la tête à Paris.

« Si on veut bien préparer Nantes il faut faire quelque chose de bien à Paris. Même s’il n’y a que trois jours de récupération. Il va falloir prendre en compte l’évolution des joueurs qui sont blessés. Il faut tenir compte de tout ça. Il faudra tenir compte aussi de l’évolution du match. On va essayer de jouer ce match sans trop penser au match de Nantes. J’espère que l’on ne pensera pas trop vite à Nantes. Pour moi Anthony Lopes doit jouer contre Paris. On a fait une belle opposition cette semaine pour retrouver des repères. Un gardien de but doit retrouver ses repères. Sauf contre indication médicale Anthony jouera contre le PSG. Il faut préparer ce match normalement. C’est un déplacement difficile mais il faudra être bien préparés. Il y a des joueurs qui seront concernés par le match contre Paris car j’aurai besoin de savoir à quel niveau ils sont. Tagliafico sera opérationnel mais il faudra que l’on voie comment il va être physiquement. Il n’a pas joué le second match avec l’Argentine mais il a fait beaucoup d’avion. On prendra une décision ensemble.«