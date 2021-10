Blanc : « Une chance inouïe de voir Messi en Ligue 1 »

Laurent Blanc a entraîné pendant trois ans le PSG (2013-2016). Après son expérience sur le banc des Rouge & Bleu, l’ancien défenseur central a coupé avec le monde du foot, avant de retrouver un banc – Al-Rayyan – en décembre 2020. Ce jeudi, le champion du monde 98 a été interrogé par plusieurs médias à la veille de la finale de la Coupe de l’Emir contre Al-Saad. Il a encensé Kylian Mbappé et s’est réjoui de l’arrivée de Lionel Messi.

L’arrivée de Messi

« C’est particulièrement important pour le club puisqu’il est parvenu à attirer le meilleur joueur du monde, avec Cristiano Ronaldo. Ces deux-là sont sur une autre planète. C’est une très bonne chose pour le PSG et pour le football français qui a vécu des moments difficiles ces derniers temps notamment en raison de la problématique des droits télé et des conséquences de la pandémie. C’est une chance inouïe de le voir évoluer dans le Championnat de France, s’enflamme Laurent Blanc dans des propos relayés par Le Parisien. cela va permettre à des jeunes joueurs de le côtoyer et d’évoluer à ses côtés.«

Kylian Mbappé

« Il est très jeune et il a déjà fait beaucoup. En plus, je pense qu’il peut encore progresser. Tout le monde est unanime pour dire qu’il a encore des progrès à faire même s’il est déjà très fort. Je pense qu’il y a deux joueurs qui ont marqué les dernières décennies du football : Messi et Ronaldo. Malheureusement le temps passe. Je pense que Kylian fait partie des joueurs qui peuvent les remplacer, et il est Français, tant mieux pour nous !«