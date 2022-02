Demain soir (21 heures, Canal Plus Décalé), le PSG se déplace à Nantes dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Lors de cette rencontre, les Rouge & Bleu devront se méfier de Ludovic Blas, auteur d’une très bonne saison avec les Nantais (26 matches, 11 buts). Ce dernier s’est présenté en conférence de presse. Il estime que sur un match, tout est possible.

« C’est toujours particulier de jouer le PSG. Ils ont été très forts contre le Real. S’ils font le même match contre nous, ça va être compliqué, assure Blas devant les journalistes. Ils sont en pleine confiance. Ils vont vouloir garder la dynamique pour le match retour. À nous de faire un gros match et de ne pas avoir peur. Ces joueurs-là, rien ne peut les arrêter s’ils en ont envie. On leur avait posé des problèmes l’année dernière là-bas alors qu’on était dans le doute. Ce n’est pas le cas cette saison. À chaque fois, on arrive à les titiller. On n’a rien à perdre. Sur un match, tout peut se passer. »