Blas : « Le PSG ? Des matches que tout le monde aime jouer »

Le Stade Rennais réalise un début de saison mitigé avec deux victoires, un nul et deux défaites. Avant d’affronter le PSG, Ludovic Blas s’est dit excité à l’idée de jouer une telle affiche dans un stade qu’il aime.

En ouverture de la sixième journée de Ligue 1, le PSG reçoit – au Parc des Princes – le Stade Rennais. Les deux équipes restent sur un match nul, contre Reims pour les Rouge & Bleu et Lens pour les Bretons. Le PSG voudra retrouver le gout de la victoire afin de conserver sa place de leader et préparer au mieux son déplacement à Arsenal en Ligue des champions. Les Rennais voudront eux créer l’exploit pour embellir son début de saison mitigé. Présent en conférence de presse à deux jours de la rencontre, Ludovic Blas a expliqué attendre avec impatience cette rencontre, dans un stade qu’il apprécie.

« Je rêvais de jouer au Parc des Princes«

« Ce sont des matches que tout le monde aime jouer. Personnellement, c’est spécial car il y aura ma famille au stade, un lieu où j’allais quand j’étais plus jeune. Je rêvais de jouer au Parc des Princes, y retourner procure autant d’émotions. J’ai de mauvais et de bons souvenirs, l’un des plus beaux, mon premier but là-bas avec Guingamp, j’avais été élu joueur du match. Il faudra être dans la lignée de Lens, essayer de garder la balle et ne pas la jeter, sinon le match sera long. Il faut montrer que l’on ne craint pas de jouer là-bas. C’est en montrant qui on est que l’on peut faire de belles choses. Désiré Doué ? C’est un phénomène, je n’ai pas peur de le dire. Un jeune bourré de talent. En espérant que tout se passe bien pour lui, qu’il arrive à jouer le plus possible. J’ai envoyé quelques messages à Randal Kolo Muani pour qu’il le prenne sous son aile. Quand on arrive dans un grand club, ça ne doit pas être évident mais il a du caractère, il n’a pas froid aux yeux, je ne me fais pas de souci pour lui. »