Blessé contre Berlin, Alejandro Grimaldo devrait être prêt pour le PSG

Le PSG retrouvera la Ligue des champions le 21 octobre prochain avec le déplacement à Leverkusen. Un match que devrait jouer Alejandro Grimaldo, blessé ce week-end.

Demain soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG se déplace sur la pelouse de Lille en clôture de la septième journée de Ligue 1. Il faudra ensuite attendre le 17 octobre et la réception – au Parc des Princes – de Strasbourg pour revoir le PSG sur les terrains. Quatre jours après, la Ligue des champions reviendra avec un déplacement à Leverkusen pour la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Ce samedi, le club allemand s’est imposé contre l’Union Berlin (2-0). Mais il a vu Alejandro Grimaldo sortir sur civière.

Axel Tape va manquer ses retrouvailles avec le PSG

Le latéral gauche espagnol, à la réception d’un centre, a subi un violent coup de coude par l’un de ses propres coéquipiers, Christian Kofane. Sonné et ensanglanté, l’Espagnol est tombé à terre, provoquant l’arrivée rapide des médecins sur la pelouse, puis son remplacement, indique L’Equipe. En fin de match, il a traversé la zone mixte avec un pansement sur le sourcil gauche pour donner des nouvelles rassurantes. « Ce n’est qu’une coupure, tout va bien », indique le quotidien sportif. Ce dernier explique que l’international espagnol devrait bien pouvoir tenir sa place contre le PSG, le 21 octobre prochain. Ce ne sera pas le cas pour Axel Tape, qui a rejoint le Bayer Leverkusen cet été en provenance du PSG, victime d’un claquage musculaire mercredi contre le PSV Eindhoven en Ligue des champions et annoncé absent entre quatre et six semaines, conclut L’Equipe.