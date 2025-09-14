Luis enrique

Blessés, Kimpembe, Lens… La conférence de presse de Luis Enrique

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas14 septembre 2025

Ce dimanche, le PSG s’est imposé contre Lens lors de la quatrième journée de Ligue 1 (2-0). Mais lors de ce match, il a perdu trois joueurs. Luis Enrique a donné des nouvelles de ses blessés.

Pour son retour à la compétition, le PSG recevait – au Parc des Princes – le RC Lens dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a totalement dominé, le club de la capitale s’est logiquement imposé devant son public (2-0). Mais il a perdu trois joueurs sur blessure, Khvicha Kvaratskhelia, Lee Kang-in et Lucas Beraldo. Présent en conférence de presse d’après-match, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique est revenu sur le succès du PSG, l’hommage à Presnel Kimpembe, donné des nouvelles des blessés, mais également évoqué sa présence dans les tribunes lors de la première mi-temps…

Son sentiment après la victoire du PSG

« En premier lieu, c’était un match spécial après une trêve internationale et en même temps, on en a profité pour donner cette victoire à Presko. On lui dédie cette victoire. Ça a été un joueur incroyable. Je pense qu’on a mérité la victoire. Ça a été compliqué, car on a dû faire des changements à cause des blessures, et ça a été difficile dans un premier temps. On a dû s’adapter à ce qu’il s’est passé sur le terrain. »

Des nouvelles des blessés ?

« Je ne sais pas, on doit attendre les résultats des examens que va réaliser le staff. Je n’ai pas encore d’informations. »

Inquiet ?

« La compétition que tout le monde aime, la Ligue des champions, arrive. C’est un moment un peu difficile pour nous, car il y a des blessés. Il faut attendre pour voir les résultats des examens des trois joueurs. Nous connaissons notre capacité à nous adapter et il faut penser à répondre comme équipe. Je suis tranquille et j’espère qu’on peut surmonter cela. Il faut accepter cette situation, c’est le football de haut niveau. On a préparé le match d’une manière. Il faut faire un Tetris pour répartir les minutes aux joueurs et voir dans la globalité. On veut de nouveau donner de la joie à nos supporters en Ligue des champions. J’espère que mercredi sera un joli jour. »

Mbaye titulaire mercredi ?

« J’ai des options différentes, ce n’est pas le moment de dire qui va jouer. J’ai confiance en toute l’équipe. On a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à plusieurs positions. C’est une possibilité positive. Il faut accepter cela et chercher à améliorer l’équipe. C’était un match complet et nous savions que ce serait difficile. »

Pourquoi j’ai passé la première période en tribunes ?

« Il y a très longtemps que je pense avec le staff à améliorer notre performance. J’ai vu les coachs de rugby regarder avec une perspective différente. J’ai vu la première période en tribunes et c’est magnifique ! C’est différent, car je peux tout contrôler et c’est une option intéressante que je pourrais utiliser à l’avenir. Tu peux faire une causerie parfaite car tu vois qui a été bon sur la pelouse. Cela donne beaucoup d’informations et je pense que c’est positif. J’ai vu la deuxième période de façon normale. »

A voir aussi : PSG / Lens – Les notes des joueurs parisiens

PSG / Lens – Les notes des joueurs parisiens
canalsupporters.com

Quel rôle je vais donner à Barcola avec les absences de Doué et Dembélé ?

« Il aura le même rôle que d’habitude. Il a été un joueur très important, il est international tout le temps avec la France. Il a la qualité, il est rapide, c’est un joueur différent. On est très contents d’avoir Bradley. Il a joué à un très haut niveau la saison passée. C’est un moment spécial pour lui et pour nous. »










Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas14 septembre 2025

Articles similaires

Lucas beraldo

Lucas Beraldo va passer des examens dans la soirée

14 septembre 2025
Psg joie

PSG / Lens – Les notes des joueurs parisiens

14 septembre 2025
Kimpembe

L’hommage vibrant du PSG et du Parc des Princes pour Kimpembe

14 septembre 2025
Pierre sage

Pierre Sage salue la classe du PSG avec Presnel Kimpembe

14 septembre 2025
Bouton retour en haut de la page