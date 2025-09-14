Blessés, Kimpembe, Lens… La conférence de presse de Luis Enrique

Ce dimanche, le PSG s’est imposé contre Lens lors de la quatrième journée de Ligue 1 (2-0). Mais lors de ce match, il a perdu trois joueurs. Luis Enrique a donné des nouvelles de ses blessés.

Pour son retour à la compétition, le PSG recevait – au Parc des Princes – le RC Lens dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a totalement dominé, le club de la capitale s’est logiquement imposé devant son public (2-0). Mais il a perdu trois joueurs sur blessure, Khvicha Kvaratskhelia, Lee Kang-in et Lucas Beraldo. Présent en conférence de presse d’après-match, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique est revenu sur le succès du PSG, l’hommage à Presnel Kimpembe, donné des nouvelles des blessés, mais également évoqué sa présence dans les tribunes lors de la première mi-temps…

Son sentiment après la victoire du PSG

« En premier lieu, c’était un match spécial après une trêve internationale et en même temps, on en a profité pour donner cette victoire à Presko. On lui dédie cette victoire. Ça a été un joueur incroyable. Je pense qu’on a mérité la victoire. Ça a été compliqué, car on a dû faire des changements à cause des blessures, et ça a été difficile dans un premier temps. On a dû s’adapter à ce qu’il s’est passé sur le terrain. »

Des nouvelles des blessés ?

« Je ne sais pas, on doit attendre les résultats des examens que va réaliser le staff. Je n’ai pas encore d’informations. »

Inquiet ?

« La compétition que tout le monde aime, la Ligue des champions, arrive. C’est un moment un peu difficile pour nous, car il y a des blessés. Il faut attendre pour voir les résultats des examens des trois joueurs. Nous connaissons notre capacité à nous adapter et il faut penser à répondre comme équipe. Je suis tranquille et j’espère qu’on peut surmonter cela. Il faut accepter cette situation, c’est le football de haut niveau. On a préparé le match d’une manière. Il faut faire un Tetris pour répartir les minutes aux joueurs et voir dans la globalité. On veut de nouveau donner de la joie à nos supporters en Ligue des champions. J’espère que mercredi sera un joli jour. »

Mbaye titulaire mercredi ?

« J’ai des options différentes, ce n’est pas le moment de dire qui va jouer. J’ai confiance en toute l’équipe. On a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à plusieurs positions. C’est une possibilité positive. Il faut accepter cela et chercher à améliorer l’équipe. C’était un match complet et nous savions que ce serait difficile. »

Pourquoi j’ai passé la première période en tribunes ?

« Il y a très longtemps que je pense avec le staff à améliorer notre performance. J’ai vu les coachs de rugby regarder avec une perspective différente. J’ai vu la première période en tribunes et c’est magnifique ! C’est différent, car je peux tout contrôler et c’est une option intéressante que je pourrais utiliser à l’avenir. Tu peux faire une causerie parfaite car tu vois qui a été bon sur la pelouse. Cela donne beaucoup d’informations et je pense que c’est positif. J’ai vu la deuxième période de façon normale. »

A voir aussi : PSG / Lens – Les notes des joueurs parisiens

Quel rôle je vais donner à Barcola avec les absences de Doué et Dembélé ?

« Il aura le même rôle que d’habitude. Il a été un joueur très important, il est international tout le temps avec la France. Il a la qualité, il est rapide, c’est un joueur différent. On est très contents d’avoir Bradley. Il a joué à un très haut niveau la saison passée. C’est un moment spécial pour lui et pour nous. »























