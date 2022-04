Bodmer attend des changements au PSG

Lors de la 34e journée de Ligue 1, le PSG a glané le titre de champion de France, le dixième de son Histoire, après s’être fait ravir cette distinction l’an passé par une surprenante équipe lilloise. Malgré ce, face au RC Lens (1-1), ce titre a été remporté dans une ambiance très particulière. En effet, afin de manifester leur mécontentement, les Ultras avaient décidé de faire grève. Et en fin de partie, on a vu des joueurs qui n’ont pas vraiment communié avec le reste du Parc des Princes au moment du coup de sifflet final. Une situation assez unique sur laquelle est revenu Mathieu Bodmer au micro de Prime Video.

« Ce titre est important, il ne faut pas le banaliser. C’est le dixième et le PSG revient sur Saint-Etienne parmi les clubs les plus titrés en championnat de France. Après, il y a la politique du club sur ses dernières années à parler beaucoup de Ligue des Champions et moins de championnat, c’est eux qui banalisent cela. Les supporters sont habitués à être champion, il y a un budget et un effectif pour être champion de France et maintenant qu’on le devient cela devient anecdotique. C’est le huitième titre depuis l’arrivée des Qatari. Maintenant, c’est dommage qu’il soit fêté de cette façon. Je pense qu’il y a un ras le bol des supporters et ils l’ont manifesté. Après, ne pas fêter le titre même de la part des joueurs, c’est compliqué. Le président n’était pas présent. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bonne au PSG en ce moment et tout le monde attend des changements. »