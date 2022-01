Le PSG affronte Reims ce dimanche dans le cadre de la 21e journée de la Ligue 1 au Parc des Princes et souhaite enchaîner les succès avant d’affronter le Real Madrid dans moins d’un mois. Malgré une victoire encourageante contre Brest le week-end dernier (2-0), les Rouge & Bleu déçoivent dans le jeu produit. Face à ce constat, certains consultants essayent de se retourner vers le passé pour constater ce qui était peut-être mieux fait avant. C’est le cas de Mathieu Bodmer, qui explique que les joueurs français étaient moins professionnels à son époque et loue le sérieux de joueurs comme Maxwell et Thiago Motta.

« Je ne suis pas sur que Leonardo ait une grande confiance pour les joueurs français. Je l’ai connu à une époque où on était beaucoup et aujourd’hui tu en as très peu. À l’époque il critiquait notre mentalité ? Oui… Après il n’avait pas tort ! On était moins assidus que les joueurs étrangers, ça c’est une certitude ! Si je le pense vraiment ? Non, j’en suis sur ! Eux étaient habitués au très haut niveau et pas nous. J’ai joué à Lyon et j’ai gagné des titres. Mais lorsque j’arrive au PSG, et qu’il y a des Thiago Motta ou Maxwell qui débarquent et qui ont tout gagné, on n’a pas la même exigence pour notre métier. On n’a pas été formés de la même manière, ils ont joué dans les plus grands clubs internationaux et là tu te rends compte. Je parle de ces deux joueurs-là parce que ce sont les premiers qui ont amené ça avant l’arrivée des Ibrahimovic et Thiago Silva. Le temps passé pour ton métier, ils arrivaient à 8 heures du matin et repartaient à 16 ou 17 heures. Pour nous, ça n’existait pas ça ! »