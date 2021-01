Nicolas Boffredo, président du Collectif Ultras Paris, était l’invité de “100% PSG La Tribune”, le podcast de Bruno Salomon via France Bleu Paris. Le dirigeant ultra a apprécie que Mauricio Pochettino se fasse photographier par son fils, Sebastiano, devant la banderole du CUP déployée à Auteuil. “Ca fait plaisir parce qu’on a fait une banderole pour une personne qui a été importante à l’époque au niveau du club. Le voir poser devant après le match, oui ça fait plaisir. On a quelqu’un qui connait le club. Il n’a jamais insulté les couleurs. C’est bien, on sait que l’effectif est entre de bonnes mains. Comment va le moral au CUP ? Ca commence à être long et surtout on ne sait pas quand ça va reprendre. Ni sous quelle forme. Mais tout le monde est là avec l’espoir de revenir le plus vite possible.”

Le Collectif Ultras Paris avait demandé à rencontrer Leonardo, le directeur sportif du PSG. Rien de neuf de ce côté là. “Pas de son, pas d’image, aucun contact n’a été pris. On attend toujours. De base, on voulait rencontrer la direction sportive avec Tuchel. C’était un peu le but de ce communiqué, qu’il y ait un lien entre le sportif et les supporters. Donc, oui si on a la possibilité de rencontrer Pochettino, ce sera avec plaisir. Comme ça, on parlera du passé, et on lui expliquera que quand on va revenir, il va revivre la même ambiance”, a expliqué le responsable du CUP dans le cadre du podcast. Il s’est ensuite exprimé sur le PSG-OM de mercredi à Lens. “Ce match, il perd de sa saveur au fil des années, comme on a plus la possibilité de se déplacer, ni pour les Marseillais celle de monter à Paris. Mais on va quand même leur faire passer le message et leur montrer que même si on n’est plus au stade, on est présents et derrière eux. Ca reste Marseille, l’ennemi du PSG, il ne faut pas prendre le match à la légère. Le Trophée des champions reste un trophée, et c’est encore mieux contre Marseille.”