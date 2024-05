Ce dimanche soir (21h sur Canal Plus Sport 360), le PSG dispute son dernier match de Ligue 1 face au FC Metz, à la lutte pour le maintien.

Pour sa dernière de la saison en Ligue 1, le PSG se déplace sur la pelouse du FC Metz, à l’occasion de la 34e journée de Ligue 1. Occupant la place de barragiste (16e, 29 pts / -21), le club messin est en bonne posture pour disputer le match de barrage face à une formation de Ligue 2. Cependant, il y aura quelques conditions à respecter pour éviter une descente directe à l’étage inférieure. Le FC Lorient (17e, 26 pts / -28 pts) affronte dans le même temps le Clermont Foot (déjà relégué). Ainsi, un scénario catastrophe pourrait arriver en cas de victoire de la formation bretonne et d’une grosse défaite du FC Metz face aux joueurs de Luis Enrique.

Invité à s’exprimer sur cette rencontre en conférence de presse, le coach des Grenats, Laszlo Bölöni, espère une belle rencontre de son équipe face aux champions de France. « Nous allons aborder ce match avec espoir et courage. C’est un match dans lequel je suis sûr qu’on va avoir des moments d’enthousiasme, mais aussi des moments plus difficiles. On est conscients que le Paris Saint-Germain, c’est un autre monde. Mais ça n’empêche pas ce que disait Mario Jardel. Dans le football, tout est possible. Le match Lorient / Clermont ? On sera tenu au courant. »

Laszlo Bölöni a aussi été questionné sur le dernier match de Ligue 1 de Kylian Mbappé, qui devrait retrouver le groupe parisien après son absence face à l’OGC Nice. Je crois que Kylian Mbappé est le meilleur attaquant du monde aujourd’hui et s’il ne l’est pas, il fait au moins partie des meilleurs. Yoann Cruyff a dit un jour ‘l’important ce n’est pas d’être le meilleur, c’est de faire partie des meilleurs.’ Mais ce n’est pas l’essentiel. Le Paris Saint-Germain a gagné des matchs avec Mbappé mais il en a aussi perdu. »