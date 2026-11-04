Boly : « Faire mon entrée en Champions League, dans un match comme celui-là, c’était une sensation incroyable »

Ce mardi soir, David Boly a participé au festival du PSG contre Villarreal (0-6). Entré en jeu en fin de match, le titi parisien a fait trembler les filets pour la première fois de sa carrière en professionnel.

Après être entré en jeu contre Le Havre vendredi soir (1-5), pour ses premières minutes en Ligue 1 avec le PSG, David Boly était présent dans le groupe pour le déplacement à Villarreal, une première pour lui cette saison en Ligue des champions, lui qui joue habituellement avec la Youth League les jours de matches de Champions League du PSG. Entré en jeu à la 74e minute de jeu, après un imbroglio avec l’arbitre qui a jugé que la sortie des trois joueurs du PSG était trop lente, ce qui a valu au titi, mais également à Lucas Beraldo d’attendre une minute avant de fouler la pelouse, alors que Quentin Ndjantou avait été propulsé par son coach sur le terrain, ce qui lui a valu un carton jaune, le jeune latéral droit (17 ans) n’a pas attendu longtemps avant de faire trembler les filets pour la première fois de sa carrière en professionnel. En effet, deux minutes après son arrivée sur le terrain, il a été lancé en profondeur par João Neves, après une récupération subtile de Ferran Torres, et s’est présenté seul face au gardien avant de voir sa frappe légèrement déviée par Renato Veiga terminer dans le but de Villarreal. Au micro de PSG TV, David Boly n’a pas caché sa joie après cette première en Ligue des champions pour lui.

« Je suis très content et je vais bien profiter de ça ce soir »

« Dès lors que Luis Enrique m’a dit d’aller m’échauffer, je me suis mis dans ma bulle. Ensuite, il me dit que je vais rentrer, et moi je lui dis que je vais faire comme d’habitude, comme je fais avec les jeunes : ne pas être stressé, jouer mon football. Et ça a payé parce que je reçois le ballon de João Neves, j’arrive devant le but, je tire et je vois que ça rentre. C’était incroyable ! Tout ça, c’est le fruit de mon travail depuis tant d’années, depuis tout petit. Je n’ai pas arrêté de travailler encore et encore, et je pense que ça a payé. Maintenant il faut que je continue, j’ai encore du progrès à faire. Je suis très content et je vais bien profiter de ça ce soir et demain. Marquer, c’est incroyable, mais faire mon entrée en Champions League, dans un match comme celui-là, c’était une sensation incroyable ! Je remercie tout le monde, à commencer par le coach qui m’a fait confiance, et tout le staff qui m’aide depuis le début, depuis que je suis arrivé avec le groupe professionnel l’année dernière. Je suis trop content ! »















