Hospitalisé depuis le 28 mai dernier consécutivement à un grave accident en cheval, Sergio Rico va pouvoir quitter l’hôpital. Son retour dans le monde du football reste toutefois très incertain.

Au sortir de l’acquisition du titre de Ligue 1 par le PSG sur la pelouse de Strasbourg, Sergio Rico avait eu l’autorisation de son club de se rendre en Andalousie le lendemain, soit le dimanche 28 mai, pour y effectuer un pèlerinage. Malheureusement, un terrible accident est venu tout remettre en question pour le portier. Celui-ci n’est, en effet, pas passé loin du pire après être tombé de cheval et avoir pris plusieurs coups de sabots à la tête. S’en est donc suivi un séjour de plus de trois mois à l’hôpital Virgen del Rocio de Séville. Resté un temps dans le coma, il est aujourd’hui hors de danger.

À voir aussi : Mercato : des touches en Allemagne pour Juan Bernat ?

🔴 NEWS : Le PSG n’envisageait pas de céder Neymar à moins de 80M€.



Nasser Al-Khelaïfi n’entendait pas brader son joueur, qui avait encore 4 ans de contrat 📝🇧🇷



[Le Parisien] pic.twitter.com/kT6WYmiFeR — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 14, 2023

Sergio Rico va pouvoir rentrer chez lui

Et après une dernière opération qui s’est apparemment très bien déroulée, son état continue de s’améliorer de jour en jour. À tel point que Sergio Rico devrait pouvoir quitter l’hôpital afin de poursuivre sa rééducation chez lui, entouré de ses proches. C’est The Athletic qui nous annonce la bonne nouvelle ce jour. Un départ qui devrait d’ailleurs se faire dans le courant de la semaine prochaine. En revanche, étant donné l’impact physique de cet épisode extrêmement compliqué et violent – il a notamment perdu 30% de sa masse musculaire – le voir reprendre sa carrière de footballeur parait utopique pour l’heure.