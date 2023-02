Ce mardi 14 février, le PSG accueille le Bayern Munich dans son antre du Parc des Princes. Un choc XXL auquel Lionel Messi et Marco Verratti devraient prendre part.

Le PSG se trouve dans une posture délicate à deux petits jours de recevoir le Bayern Munich en marge du huitième de finale aller de Ligue des Champions. Défaits par l’AS Monaco, les hommes de Christophe Galtier peinent largement à afficher un visage attrayant. Surtout que plusieurs joueurs importants sont actuellement sur le flanc, Kylian Mbappé au premier plan.

Messi et Verratti sur le pont ce mardi ?

L’attaquant tricolore est, selon toutes vraisemblances, d’ores et déjà forfait pour cette rencontre. Et un doute est également présent concernant Lionel Messi et Marco Verratti. Le premier a été touché aux ischios-jambiers face à l’OM, le second a manqué le déplacement sur le Rocher suite à une gêne musculaire. Deux joueurs qui reprendront le chemin de l’entraînement ce lundi matin et qui devraient, donc, être présents face au Bayern. C’est, du moins, l’information que nous apporte, ce jour, Téléfoot. Des retours qui pourraient ainsi permettre à Christophe Galtier d’aligner un XI bien plus compétitif. Si cette information venait à se confirmer, il faudra encore jauger l’état physique concret des deux hommes dans le cadre d’un match de Ligue des Champions…