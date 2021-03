Bordeaux / PSG : les compositions officielles

Après sa victoire à Dijon le week-end dernier, le PSG voudra débuter une série de victoires dans sa course pour le titre de champion de France 2021. Pour cela, les Parisiens devront s’imposer face à une équipe des Girondins de Bordeaux en crise de résultat (7 matches sans victoire toutes compétitions confondues). Les Rouge et Bleu devront notamment composer sans de nombreux joueurs cadres (Florenzi, Bernat, Verratti, Neymar, Di María, Kean et Mbappé). Voici les compositions officielles de Jean-Louis Gasset et Mauricio Pochettino.

Avec les nombreuses absences en attaque, le trio offensif, Sarabia, Icardi et Draxler est aligné. De son côté, Rafinha enchaîne une deuxième titularisation consécutive. Danilo Pereira et Gueye formeront le double pivot du milieu de terrain. Colin Dagba est positionné en latéral droit. Aux Girondins de Bordeaux, les deux anciens Parisiens, Sabaly et Adli, débutent la rencontre. Ben Arfa commence sur le banc.

Feuille de match du FCGB/PSG

28e journée de Ligue 1 Uber Eats | Mercredi 3 mars 2021 à 21 heures au Matmut-Atlantique| Diffuseur : Canal Plus | Arbitre : Schneider | VAR : Dechepy et Castro