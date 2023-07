Avec l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, il va y avoir des changements au sein du staff. Un nouvel entraîneur des gardiens devrait arriver. Ce dernier se nommerait Borja Alvarez.

Cette semaine, le PSG a officialisé le départ de Christophe Galtier et l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG. L’entraîneur espagnol arrive avec plusieurs adjoints. Aitor Unzué (analyste video), Rafel Pol (préparateur physique) et Joaquin Valdes (psychologue sportif). Lors de sa conférence de présentation, il a dit qu’un quatrième adjoint devait arriver, et qu’il serait là lors de la reprise de l’entraînement le 10 juillet. En ce qui concerne l’entraîneur des gardiens, il va aussi y avoir du changement.

Huit ans d’expérience en tant qu’entraîneur des gardiens

Au PSG depuis cinq ans, Gianluca Spinelli va quitter le club et rejoindre l’Inter Milan. Ce serait un choix de Luis Campos alors que Luis Enrique aurait bien aimé travailler avec l’Italien. Le club de la capitale aurait trouvé son remplaçant. Le champion de France négociait avec le FC Andorre pour faire venir Borja Alvarez. C’est surement pour cela qu’il ne l’a pas évoqué lors de sa conférence de presse de présentation au moment de dévoiler son staff indique l’Equipe. Il devrait être présent dans deux jours pour la reprise au Campus PSG à Poissy. À 31 ans, il a déjà huit ans d’expérience dans ce poste de coach des gardiens. Il a débuté sa carrière à Hong Kong, avant d’arriver en Europe à Almería en 2019.