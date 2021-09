Bosz : « Encore plus heureux si on bat une équipe comme ça »

Demain soir (20h45, Prime Video), le PSG reçoit Lyon – au Parc des Princes – dans le choc de la sixième journée. Après une défaite et deux nuls, les Lyonnais ont remporté leurs deux derniers matches de Ligue 1. Du côté du PSG, c’est un sans-faute avec cinq victoires en cinq matches. À la veille de cette rencontre, Peter Bosz – le coach lyonnais s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

L’interrogation autour de Mbappé

Bosz : « Cela n’a rien à voir avec Mbappé, c’est notre jeu. Je regarde notre équipe, il y a quelques joueurs que je connais qui jouent là-bas. On verra comment on peut jouer là-bas. C’est un match très important, qu’on veut gagner. »

Les stars du PSG

Bosz : « Personnellement ça fait plaisir, j’aime le foot offensif, là-bas il y a vraiment des bons joueurs. Ça me ferait encore plus plaisir si on bat une équipe comme ça.«

Messi

Bosz : « Il faut faire ça collectivement. Lorsque j’étais à Héraclès, je suis resté à la maison pour regarder ses matches, j’ai regardé beaucoup de matches que pour lui. Ça fait plaisir de le rencontrer demain. Il faut jouer dur contre lui, mais avec du respect.«

Les erreurs de son équipe contre Glasgow

Bosz : « Si on fait les mêmes fautes… C’est une équipe bien meilleure, il ne faudra pas faire de faute. Si on perd la moitié des ballons qu’on perd maintenant en fin de saison, on aura beaucoup progressé. »

Bruges / PSG

Bosz : « Chaque match peut nous aider. On n’a pas on a pas les mêmes joueurs que Bruges, il faudra faire ça de notre façon. »