Botafogo, Ballon d’or, Dembélé, ambiance… La conférence de presse de Luis Enrique

À la veille du match face à Botafogo en Coupe du monde des clubs, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, s’est présenté en conférence de presse.

Dans la nuit de jeudi à vendredi (3h du matin, heure française, sur DAZN), le PSG disputera son deuxième match de phase de groupes de la Coupe du monde des clubs face à Botafogo au Rose Bowl de Pasadena. Après une victoire éclatante face à l’Atlético de Madrid (4-0), les champions d’Europe peuvent déjà valider leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition en cas de succès. À la veille de cette rencontre face à la formation brésilienne, l’entraîneur des Rouge & Bleu, Luis Enrique, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match. Extraits choisis.

Prolonger l’euphorie ou garder les pieds sur terre

« Je pense que c’est normal, après avoir gagné la Ligue des champions, de traverser ce moment avec joie. On peut voir que tout le monde parle très bien de nous. C’est beau de recevoir ces compliments. Mais on cherche toujours à s’améliorer, avec confiance, c’est notre objectif en tant qu’équipe. »

Le match face à Botafogo

« Pour nous aussi c’est très joli de jouer contre une équipe brésilienne de haut niveau, avec un tel palmarès. Elle va certainement nous poser des problèmes différents des équipes européennes. Ce sera un grand défi et une grande motivation. Quand tu affrontes un adversaire que tu connais, c’est plus facile. On doit être prêts pour tous les scénarios. On s’entraîne comme d’habitude. Car on cherche à faire le même match à chaque fois, quel que soit l’adversaire. C’est une de nos forces. C’est important de savoir qu’aujourd’hui tout le monde veut nous battre. À nous d’être prêts. »

Quelle place pour Vitinha au classement du Ballon d’Or ?

« Je l’ai déjà dit, mon favori est Ousmane Dembélé mais tout ce qu’il y a autour ne m’intéresse pas. Beaucoup de joueurs pourraient l’avoir, Vitinha, Hakimi, Fabian Ruiz, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes… Tous mes joueurs pourraient gagner le Ballon d’or ! Je crois beaucoup plus en ce que représente notre équipe, à la force du collectif, et c’est ce qui est beau à transmettre aux jeunes. Nous devons savoir souffrir ensemble et ça c’est plus important que de parler du Ballon d’or. »

Comment motiver ses joueurs après la victoire en Ligue des champions ?

C’est facile quand tu as ce type de joueurs. Ils aiment jouer au foot, ils aiment s’entraîner tous les jours, ils aiment gagner chaque match d’entraînement. C’est important pour nous d’avoir des joueurs avec cette mentalité. Ils aiment s’entraîner avec le sourire, je pense que c’est la clé. Nous sommes champions d’Europe. Notre objectif est de gagner, de continuer à gagner c’est un magnifique défi à relever. »

L’évolution du football brésilien

« Il y aura deux styles un peu différents, ça va être une opposition intéressante. J’en profite pour nuancer des propos que j’entends souvent. Je n’ai jamais dit que les joueurs européens sont meilleurs que les Sud-Américains. Mais tous les joueurs qui sortent du lot en Amérique du Sud partent en Europe. Voilà ce que j’ai dit, et non pas que les Européens sont meilleurs. Tu sais où est l’argent, où sont les clubs qui ont plus de possibilités pour attirer des joueurs du monde entier. »

Ce PSG peut-il marquer une époque ?

« Nous sommes champions d’Europe, cela personne ne peut nous l’enlever, et je pense que nous sommes un beau champion d’Europe parce que notre parcours a été difficile. Mais nous n’en sommes qu’au début, aux premiers pas d’une équipe qui veut devenir dominante. Notre objectif est très, très ambitieux. Nous avons des joueurs qui veulent continuer de gagner, des supporters qui méritent beaucoup de victoires. »

L’ambiance au sein du groupe

« L’ambiance est presque la même qu’avant la Ligue des champions. La semaine avant la finale, c’était difficile, il y avait beaucoup d’excitation. Mais ici, c’est la même ambiance, tout le monde apprécie le moment et a hâte de disputer le match contre Botafogo. Je suis très content de l’ambiance qui règne ici. J’ai beaucoup de chance d’avoir des joueurs qui aiment se lever le matin, qui aiment s’entraîner. Il faut insister pour qu’ils rentrent chez eux. Il faudrait presque je les empêche de s’entraîner. Je n’ai pas à les motiver même s’il est important de se reposer. »

Dembélé pourra-t-il participer au troisième match face à Seattle ?

« Je ne sais pas. Il s’améliore très vite mais on doit rester calme et penser au meilleur pour le joueur. Nous sommes une vraie équipe. Bien sûr, on aimerait l’avoir le plus vite possible avec le reste de l’équipe, mais on doit attendre et être prudents. »