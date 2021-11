Ryad Boudebouz a été l’un des meilleurs Stéphanois ce dimanche après-midi contre le PSG (1-3). Après avoir ouvert le score, les Verts se sont retrouvés à 10 et se sont finalement inclinés face au leader de la Ligue 1. Le milieu offensif a tenu a salué la performance de son équipe.

« Contre cette équipe, il faut plus. Après, il y a ce coup du sort avec ce carton rouge. Sur le terrain, nous, on ne pense pas qu’il ait rouge. À 11 contre 11 c’est déjà une mission très difficile. Tu mènes 1-0 et tu as cette chance-là et prendre ce but avant la mi-temps ça nous fait du mal, avoue Boudebouz au micro de Prime Video. Aujourd’hui, on ne va pas se mentir, c’était un match bonus. Ce n’est pas notre championnat avec le PSG. On a essayé de faire le maximum pour faire honneur à nos couleurs. On voulait faire quelque chose, ce n’est pas passé. Maintenant, il faut se concentrer sur le match contre Brest mercredi.«