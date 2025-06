Bournemouth a refusé la première offre du PSG pour Zabarnyi

Pour renforcer sa défense centrale, le PSG pense à Illia Zabarnyi Le club de la capitale aurait fait une offre à Bournemouth. Cette dernière aurait été refusée.

Le PSG ne possède qu’un défenseur central droit dans son effectif, Marquinhos. Cet été, les dirigeants parisiens comptent renforcer ce poste afin de venir concurrencer le capitaine parisien et lui permettre également de souffler. Sa piste prioritaire se nommerait Illia Zabarnyi. Alors qu’il a tenté de l’avoir pour la Coupe du monde des clubs, le PSG n’a pas réussi à trouver d’accord avant le 10 juin, fermeture du petit mercato avant la compétition. Il a depuis repris les discussions avec Bournemouth pour trouver un accord pour le transfert de l’international ukrainien.

Bournemouth hésite à le vendre

Hier, la presse française indiquait que le PSG et le club de Premier League étaient proches de trouver un accord pour le transfert d’Illia Zabarnyi et que le dénouement de ce dossier pourrait intervenir dans les prochains jours. On parlerait d’une indemnité de transfert autour des 60 millions d’euros. De son côté, Ben Jacobs indique que le PSG a fait une offre à Bournemouth, mais que cette dernière a été rejetée. Le journaliste spécialiste du mercato n’a pas dévoilé le montant de l’offre. Il poursuit en expliquant que Bournemouth maintient sa valorisation du joueur (70 millions d’euros) et qu’il hésite à vendre l’un de ses meilleurs joueurs de la saison dernière.