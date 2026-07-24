Bournemouth ne veut pas entendre parler d’un départ d’Eli Junior Kroupi

Pour renforcer son attaque, le PSG pisterait plusieurs joueurs. Eli Junior Kroupi fait partie de cette liste. Mais son club, Bournemouth, ne veut pas entendre parler d’un départ.

Performant avec Lorient, Eli Junior Kroupi a rejoint Bournemouth l’été dernier. L’attaquant (19 ans) a brillé en Premier League avec les Cherries avec treize buts inscrits. Des performances qui ont attisé les convoitises des plus grands clubs d’Europe comme le PSG, Chelsea, Arsenal, Tottenham ou bien encore le FC Barcelone. Mais si on évoquait un possible départ si une offre d’au moins 100 millions d’euros arrivait sur la table des dirigeants anglais, les prétendants de l’international espoir français devraient finalement se tourner vers d’autres pistes.

Il est jugé intransférable

En effet, selon les informations de Marca, Bournemouth n’aurait aucune intention de se séparer d’Eli Junior Kroupi. Ils n’ont pas besoin d’argent, eux qui ont bien vendu l’été dernier Illia Zabarnyi au PSG contre 63 millions d’euros, Milos Kerkez à Liverpool pour 47 millions d’euros ou encore Dean Huijsen au Real Madrid contre 62 millions d’euros. Le club anglais considère la jeune pépite comme un élément indispensable pour la saison à venir, conclut Marca.