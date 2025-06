Bournemouth reste ferme pour Zabarnyi, qui plaît aussi en Angleterre

Le dossier Zabarnyi se poursuit et le PSG ne lâche pas le joueur. Du côté de Bournemouth, on reste ferme sur le prix de son joueur, surtout avec l’arrivée à venir de l’intérêt d’autres clubs anglais.

On le sait, le Paris Saint-Germain est en quête de renforts défensifs de haut niveau et tout particulièrement dans l’axe de la défense. Si certains noms peuvent sortir dans la presse, la priorité semble claire et se nomme Ilya Zabarnyi. À seulement 23 ans, l’international ukrainien possède un profil prometteur avec une solide expérience en Premier League et en sélection (47). Si Paris souhaite s’attacher ses services, il faudra sans doute faire un effort financier conséquent, à la hauteur des ambitions du club et de la valeur estimée du joueur par Bournemouth.

Comme révélé par le journaliste de Sky Sport, Luca Bendoni, Bournemouth maintient ses exigences pour se séparer de sa pépite : pas de départ d’Ilya Zabarnyi en dessous de 70 millions d’euros (60 millions de livres sterling). Une position claire, qui témoigne de l’importance du jeune défenseur ukrainien dans le projet du club anglais.

Le PSG en première ligne, la Premier League en embuscade

Comme l’explique Luca Bendoni qui fait partie de la « team » mercato du très respecté Gianluca Di Marzio, le club de la capitale française est actuellement celui qui a l’intérêt le plus concret dans ce dossier. Le PSG a été informé du tarif exigé et suit de très près l’évolution de la situation. Néanmoins, le profil de Zabarnyi plaît aussi beaucoup en Angleterre. En effet, si Paris accélère, il devra faire face à la concurrence potentielle de clubs de Premier League, également alertés sur le dossier mais pas encore passés à l’action. Ces derniers envisageraient un peu « plus tard » un transfert pour le défenseur central ukrainien.

Ce dossier reste donc ouvert, alors que Paris aurait dans l’idée de conclure ce deal le plus rapidement possible avec pour but d’intégrer l’actuel joueur de Bournemouth à l’effectif pour la suite de la Coupe du Monde des Clubs.