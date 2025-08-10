Bournemouth retarde d’une journée l’arrivée de Zabarnyi à Paris

Alors qu’il était attendu à Paris samedi soir, Illya Zabarnyi est finalement espéré dans la capitale française ce dimanche à cause du comportement de Bournemouth.

Le dossier Illya Zabarnyi a enfin connu son épilogue ce samedi. Après des semaines de négociations entre le PSG et Bournemouth, les deux formations ont trouvé un accord pour un transfert à hauteur de 66M€, bonus compris. Mais dans ce dossier qui a traîné en longueur, il faudra encore se montrer patient quelques heures avant d’avoir l’officialisation.

Zabarnyi espéré ce dimanche à Paris

En effet, comme le rapporte le journaliste de L’Equipe Loïc Tanzi, le défenseur de 22 ans devait initialement se rendre à Paris ce samedi soir. Cependant, son arrivée a été différée d’une journée en raison du comportement des Cherries. La formation de Premier League « n’a pas encore signé tous les documents nécessaires. » Ainsi, la direction des Rouge & Bleu espère accueillir sa future recrue ce dimanche à Paris. Jusqu’au bout, les deux équipes ne se seront fait aucun cadeau dans ce dossier.