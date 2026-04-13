Bradley Barcola a bien participé à l’entraînement du PSG

Ce lundi soir, le PSG s’entraînait une dernière fois sur la pelouse d’Anfield à la veille du quart de finale retour de la Ligue des champions. Bradley Barcola a participé à ce dernier.

C’était la bonne nouvelle de ce lundi matin. Bradley Barcola présent dans le groupe du PSG pour le déplacement à Anfield dans le cadre du quart de finale retour de la Ligue des champions. L’international français, blessé à la cheville lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions contre Chelsea (0-3). Il avait été annoncé forfait pour au moins un mois, et donc manquer les quarts de finale de la Champions League contre les Reds.

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Il enchaîne les entraînements

Mais sa récupération a été plus rapide que prévu et il a fait son retour à l’entraînement collectif à la veille du quart de finale aller de la Ligue des champions contre Liverpool (2-0). Il était trop court pour la rencontre sur la pelouse du Parc des Princes. Entre les deux matches contre les Reds, il a pris part à tous les entraînements collectifs. Ce lundi soir, à Anfield, il était présent avec ses coéquipiers lors des quinze premières minutes ouvertes aux médias. S’il ne devrait pas commencer la rencontre, il pourrait entrer en cours de jeu pour aider le PSG à se qualifier en demi-finale de la Ligue des champions.