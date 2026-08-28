Barcola
Image : Compte X @PSG_inside

Bradley Barcola devrait se rendre à Liverpool demain

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas28 août 2026

Bradley Barcola se rapproche de plus en plus d’un départ du PSG. L’international français doit se rendre demain à Liverpool pour clôturer son transfert chez les Reds.

Après trois ans sous le maillot du PSG, Bradley Barcola va quitter le club de la capitale dans ces derniers jours du mercato. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les Rouge & Bleu, il a fait savoir à ses dirigeants qu’il ne comptait pas prolonger son contrat. Depuis, il est associé à Liverpool. L’ancien Lyonnais s’est mis d’accord avec les Reds sur son futur contrat et attendait que les deux clubs trouvent un accord sur le montant du transfert. Après plusieurs semaines de négociations, le PSG et Liverpool sont tombés d’accord pour un transfert de 140 millions d’euros, bonus compris. Des derniers détails devaient être trouvés pour officialiser cette transaction. 

Accord de principe entre le PSG et Liverpool pour Bradley Barcola
canalsupporters.com

Pour finaliser son transfert

Cela semble se rapprocher. En effet, selon les informations de L’Équipe, le numéro 29 du PSG devrait prendre la direction de l’Angleterre demain. Il pourrait ainsi régler les dernières modalités du transfert sur place, avant de passer sa visite médicale et de parapher un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031, avec le club de la Mersey. Il connaîtrait ainsi le troisième club de sa carrière après Lyon et le PSG et jouerait pour la première fois à l’étranger. En trois saisons sous le maillot des Rouge & Bleu, Bradley Barcola aura joué 152 matches, marqué 39 buts et délivré 34 passes décisives. Il aura également garni son armoire à trophées avec treize titres, dont deux Ligues des champions.

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas28 août 2026

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