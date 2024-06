Bradley Barcola : « Je pense qu’on aurait pu faire mieux. »

Titulaire pour la première fois sous le maillot des Bleus hier à l’occasion de la troisième journée des phases de poules de l’Euro 2024, Bradley Barcola est revenu sur la prestation de son équipe.

Hier était un grand jour pour l’ailier du Paris Saint-Germain Bradley Barcola. Titulaire pour la première fois avec l’équipe de France contre la Pologne, le jeune homme a livré une prestation solide. Constamment dans la percussion avec ses débordements virevoltants, le numéro 25 aura touché 43 ballons durant ses 61 minutes passées sur le terrain, avant de céder sa place à Olivier Giroud. Avec une volonté de remporter ses duels (9/14), de s’appliquer (86% de passes réussies) et de créer des occasions (3 passes clés), Barcola a livré une prestation prometteuse. Il aurait même pu marquer si Kylian Mbappé ne lui avait pas enlever le ballon devant les buts polonais… toujours étant que le joueur du PSG s’est montré plus actif et plus impactant que celui qui semble être son concurrent direct : Marcus Thuram, titulaire lors des deux premiers matchs de l’Euro. Après la rencontre, le joueur de 21 ans est revenu sur sa première au micro de BeIn Sports.

« Il faudrait rajouter quelque chose de plus collectif »

« C’est vrai que c’est décevant, après je suis quand même content pour ma première. Je pense qu’on aurait pu faire mieux devant le but. On gérait quand même un peu le match. Après, au final, on s’est fait avoir parce qu’on n’a pas marqué de deuxième mais je me suis senti bien, je pense que j’aurais pu faire mieux mais ça va je suis quand même content. Ma titularisation ? Je l’ai apprise hier soir, c’était une grande chose. J’ai mis du temps avant de dormir parce que j’étais vraiment content, mais plus le match arrivait, plus j’étais tranquille. J’ai abordé ce match comme j’aborde chaque match et j’ai fait ce que j’avais à faire. C’est déjà bien ce qu’on fait avec Ousmane sur les côtés, mais c’est vrai que si on arrive à rajouter quelque chose de plus à l’équipe, ça tournera mieux et je pense même qu’on aura plus d’occasions. C’est quand même bien mais il faudrait rajouter quelque chose de plus collectif. »