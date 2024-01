Bradley Barcola, la science du dribble

Bradley Barcola commence à s’imposer comme un joueur indispensable dans le PSG de Luis Enrique. Le milieu offensif a encore brillé contre Lens avec un but mais également des dribbles dévastateurs.

Bradley Barcola a été titulaire lors de six des sept derniers matches du PSG. Depuis le début du mois de décembre, il enchaîne les matches et les belles performances. Hier soir, lors du succès contre Lens (0-2) qui permet au PSG de prendre le large en tête de la Ligue 1, l’ancien lyonnais a ouvert le score, après une passe en profondeur de Kylian Mbappé, d’un subtil piqué qui a trompé Brice Samba. Il a ensuite provoqué l’expulsion de Jonathan Gradit après un slalom dans la défense lensoises. Comme Ousmane Dembélé à droite, Bradley Barcola est percutant sur son côté gauche et allie l’art du dribble à la perfection. Encore hier, il a fait d’énormes différences dans son couloir droit.

Sept dribbles réussis contre Lens

Comme le rapporte le compte X spécialisé sur les statistiques autour du PSG, Paris Stats Germain, Bradley Barcola a réussi sept dribbles sur dix tentés hier soir sur la pelouse de Bollaert. Depuis que les Rouge & Bleu a été racheté par QSI, il n’y a que huit joueurs qui ont réussi plus de dribbles durant un match de Ligue 1. Neymar a réalisé plus de sept dribbles 21 fois lors de son passage à Paris. Lucas Moura, quatre fois, Lionel Messi (3), Marco Verratti (3), Hatem Ben Arfa (1 fois), Angel Di Maria (1), Lassana Diarra (1) et Javier Pastore (1). De plus en plus en confiance sur le terrain, Bradley Barcola pourrait être la belle surprise de la deuxième partie de saison du PSG.