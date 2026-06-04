Barcola

Bradley Barcola, l’un des dossiers chauds du mercato du PSG

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas4 juin 2026

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Bradley Barcola discute d’une prolongation de contrat. Mais il est aussi dans le viseur de plusieurs clubs. Son dossier va agiter le mercato parisien.

Bradley Barcola est l’un des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique cette saison (49 matches toutes compétitions confondues, 35 titularisations, 2971 minutes de temps de jeu, 13 buts, sept passes décisives). Mais il a démarré quelques gros matches sur le banc, comme la finale de la Ligue des champions contre Arsenal. Malgré ça, il se sent bien à Paris et discute avec ses dirigeants pour une prolongation de contrat, lui qui est encore lié avec le club de la capitale jusqu’en juin 2028. Avec ses performances sur les terrains, il attise les convoitises.

Bradley Barcola peut-il sortir de son rôle de 12e homme dans les grands matches ?
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Plusieurs clubs aimeraient se l’offrir

Selon les informations de Fabrizio Romano, il devrait y avoir du mouvement autour du numéro 29 du PSG durant ce mercato estival. Arsenal, Liverpool et un autre club, dont le nom n’a pas fuité, s’intéressent à l’international français, assure le journaliste spécialiste du mercato. Fabrizio Romano explique enfin que malgré des rumeurs sur le travail de Jorge Mendes, agent star dans le football, dans le dossier de l’ancien lyonnais, c’est bien Moussa Sissoko qui s’occupe des intérêts de Bradley Barcola depuis 2025. 

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas4 juin 2026

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