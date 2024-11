Le PSG s’est tranquillement imposé face au SCO d’Angers (4-2), malgré deux mi-temps bien distinctes. Les Parisiens restent largement en tête de la Ligue 1 devant l’AS Monaco et l’OM.

C’est une victoire qui remonte (un peu) le moral après la défaite douloureuse contre l’Atletico Madrid en Ligue des Champions plus tôt dans la semaine (1-2). Sur la pelouse du Stade Raymond Kopa, les Rouge & Bleu n’ont fait qu’une seule bouchée du SCO Angers pour le compte de la 11e journée de la Ligue 1 (4-2). Les hommes de Luis Enrique se sont rapidement mis à l’abri en inscrivant quatre buts en première mi-temps. Néanmoins, entre le relâchement collectif et les occasions manquées lors du second acte, les joueurs du PSG ont encaissé deux buts en toute fin de rencontre par Lepaul et Biumla. De quoi nourrir de la frustration chez certains, dont Bradley Barcola. L’international français a répondu aux questions de DAZN et a reconnu que les 45 premières minutes avaient été de grande qualité… avant de « gâcher ça ».

À la question de savoir quelle mi-temps il faut plutôt retenir, le numéro 29 parisien a déclaré : « Quatre buts sur les 45 premières minutes, c’est bien ! Après, on s’est relâchés. C’est dommage de gâcher ça… sinon on a fait un bon match dans l’ensemble ! »

Barcola a aussi réagi sur sa sortie prématurée et a confié que celle-ci n’était pas préméditée : Si c’était prévu que je sorte à la mi-temps ? Non, je ne sais pas. J’ai joué et le coach ne m’avait rien dit avant le match. J’ai fait la première mi-temps à fond. Mais je suis sorti à la pause, c’est comme ça. »

Avec son doublé ce soir, l’ancien lyonnais caracole aussi en tête du classement des buteurs avec 10 réalisations.