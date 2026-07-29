Bradley Barcola n’a qu’un club en tête en cas de départ du PSG

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Bradley Barcola a décidé de ne pas prolonger avec le PSG. Un départ cet été est donc possible. Dans cette optique, il n’aurait qu’un seul club en tête.

C’était la bombe mercato du PSG le week-end dernier. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les doubles champions d’Europe, Bradley Barcola a décidé de stopper les négociations pour une prolongation de contrat avec ses dirigeants. Il a expliqué qu’il ne comptait pas étendre son bail au-delà de 2028. Avec ce choix, l’international français, qui n’ira pas au clash pour partir, pourrait faire ses valises trois ans après avoir signé chez les Rouge & Bleu. Et s’il devait partir, il n’aurait qu’une seule destination en tête, Liverpool.

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Accord de principe avec Liverpool pour son futur contrat

L’Equipe indique que le numéro 29 du PSG a donné son accord de principe pour rejoindre les Reds. L’ancien Lyonnais a échangé avec plusieurs dirigeants du club anglais ainsi qu’avec le nouvel entraîneur des Reds, Andoni Iraola, et leur argumentaire l’a convaincu, assure le quotidien sportif. « Cela ne signifie pas, loin de là, que son départ est acté : l’accord contractuel entre Liverpool et le joueur n’est pas encore établi ; et surtout les discussions entre les deux clubs débutent à peine, sur des bases très éloignées entre les prétentions du double champion d’Europe (au moins 120 millions d’euros) et les montants proposés par les Reds. Pour l’instant, le PSG n’est pas disposé à lâcher Bradley Barcola. » En ce qui concerne les autres dossiers du PSG, cela avance. Celui concernant Maghnes Akliouche est en très bonne voie, tandis que celui du remplaçant de Gonçalo Ramos reste ouvert : le Barcelonais Ferran Torres est la priorité mais Éli Junior Kroupi, pour qui Barcelone a fait deux offres repoussées par Bournemouth, reste une possibilité. De son côté, Fabrice Hawkins confirme que Bradley Barcola a fait de Liverpool sa priorité en cas de départ du PSG mais dément un accord entre l’international français et les Reds.