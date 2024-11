Bradley Barcola nommé pour le joueur du mois de Ligue 1

Bradley Barcola est l’un des meilleurs joueurs du PSG depuis le début de la saison. Meilleur buteur de Ligue 1, il est nommé pour le titre de meilleur joueur du mois d’octobre en championnat.

Auteur d’une bonne deuxième partie de saison 2023-2024, Bradley Barcola est l’un des meilleurs joueurs du PSG depuis le début de la saison. Meilleur buteur de Ligue 1 avec huit buts marqués, l’ancien lyonnais permet au club de la capitale de réussir un bon début de saison en championnat, avec une première place et six points d’avance sur son dauphin. Lauréat du titre de meilleur joueur de Ligue 1 du mois de septembre, il pourrait faire le doublé en octobre.

En concurrence avec un Lillois et un Stéphanois

En effet, le numéro 29 du PSG est nommé pour le trophée UNFP du joueur du mois d’octobre. Il est en concurrence avec le gardien de Lille, Lucas Chevalier et le milieu offensif de l’AS Saint-Etienne, Zuriko Davitashvili. L’ancien lyonnais a marqué deux buts et délivré une passe décisive en trois matches de Ligue 1 lors du mois écoulé, alors que le Géorgien des Verts a inscrit cinq buts, dont un triplé en trois rencontres. Pour voter pour Bradley Barcola, c’est par ici.