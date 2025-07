Bradley Barcola : « On a une revanche à prendre aussi »

Demain soir (18 heures, DAZN), le PSG affronte le Bayern Munich en quart de finale de la Coupe du monde des clubs. Bradley Barcola attend avec impatience ce choc qui ressemble à une finale.

Après avoir éliminé l’Inter Miami en huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs (4-0), le PSG tentera d’éliminer le Bayern Munich en quart de finale demain soir afin de poursuivre son parcours dans la compétition et d’espérer soulever la Coupe du monde des clubs. À la veille de cette rencontre, Bradley Barcola s’est présenté devant les journalistes à l’issue de l’entraînement des Parisiens. Le numéro 29 du PSG s’est penché sur ce quart de finale, dans des propos relayés par L’Equipe.

En quoi êtes-vous plus fort depuis votre dernier affrontement avec le Bayern Munich, à l’automne (0-1) ?

« On a beaucoup progressé depuis, beaucoup travaillé. On est surtout plus en confiance. »

Les matches couperets de la Coupe du monde des clubs arrivent, dans quelle mesure cela vous motive ?

« Ah oui, on est surmotivés, c’est un très grand match. On a une revanche à prendre aussi. On a bien préparé ce match, on a fait beaucoup de vidéo. On va se donner au fond. Je pense que ça va se jouer sur la motivation. Il faudra être très dur, il n’y aura pas énormément d’occasions. »

Motivé par ce sentiment de revanche ?

« Je pense que c’est notre plus grande source de motivation aujourd’hui, ce sentiment de revanche. Quand on avait perdu chez eux, ça avait été très dur chez nous. Ça a été un des déclics de la saison. Cette défaite nous avait fait mal, elle nous a fait prendre conscience qu’à ce moment-là, on n’avait plus beaucoup de chances de continuer dans cette Ligue des champions. »

Leon Goretzka a beaucoup parlé avant le match, vous non. Est-ce une règle ?

« Honnêtement, on est très rarement au courant de ce qui se dit. On va se donner à fond pour faire taire les gens qui parlent. »

Il y a tellement d’attaquants talentueux au PSG. Qu’est-ce qui fait que ça fonctionne si bien entre vous ?

« On s’entend tous bien, on arrive à travailler ensemble malgré la concurrence. C’est ça qui fait notre force. »

Cette affiche aurait pu être une finale. Est-ce l’adversaire que vous craigniez le plus en arrivant aux États-Unis ?

« On ne les craint pas forcément. On sait que ça va être dur. Comme vous l’avez dit, ça aurait pu être une belle finale. On les joue en quart, ça va être un grand match. »