Bradley Barcola peut-il sortir de son rôle de 12e homme dans les grands matches ?

Bradley Barcola est l’un des joueurs les plus utilisés cette saison par Luis Enrique. Mais en Ligue des champions, il est toujours remplaçant dans les grands matches. Est-il condamné à être l’éternel 12e homme du PSG ?

Le PSG possède de très bons joueurs dans son secteur offensif. Dans le système de jeu de Luis Enrique, il n’y a que trois places en attaque. Et lors des grands matches de Ligue 1 et de Ligue des champions, le coach parisien aligne pratiquement tout le temps le même trio, Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Bradley Barcola est souvent le premier remplaçant à entrer sur le terrain. En interne, Barcola est perçu comme celui « qui a porté le PSG sur ses épaules »quand Khvicha Kvaratskhelia semblait à court de forme, lorsque l’excès d’individualisme de Désiré Doué était pointé du doigt, à une période où Ousmane Dembélé, rattrapé par les pépins physiques, manquait également à l’appel. Les chiffres ne mentent pas. Avec 10 buts et 2 passes décisives en 26 apparitions en Ligue 1 (18 titularisations), assure L’Equipe.

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Peut-il bousculer la hiérarchie ?

Au-delà du déficit de reconnaissance qu’il peut ressentir à l’extérieur, le plus frustrant réside peut-être ailleurs : malgré son importance reconnue en interne, son statut n’a pratiquement pas évolué dans les matches qui comptent, souligne le quotidien sportif. La saison passée, Barcola avait déjà subi l’émergence de Doué au printemps. Cette année, c’est une entorse à la cheville gauche à Stamford Bridge qui l’a coupé dans son élan. Dans l’entourage du numéro 29 du PSG, on redoute désormais un scénario déjà vécu. La saison passée, Barcola avait été l’homme de la finale de Coupe de France avant de débuter sur le banc une semaine plus tard lors de la finale de Ligue des champions face à l’Inter Milan (5-0), conclut L’Equipe.