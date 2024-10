Ce dimanche soir, le PSG se déplaçait à Nice en clôture de la septième journée de Ligue 1. Dans un match à deux visages, le club de la capitale a concédé le nul sur la pelouse de l’Allianz Riviera.

En clôture de la septième journée de Ligue 1, le PSG affrontait Nice à l’Allianz Riviera. Dans une première mi-temps où il a été dominé, le club de la capitale a logiquement concédé l’ouverture du score. À la mi-temps, Luis Enrique a décidé de remplacer Randal Kolo Muani par Lee Kang-in. Un changement qui a offert un tout autre visage en deuxième mi-temps et qui lui a permis d’égaliser par l’intermédiaire de Nuno Mendes. Les Parisiens ont ensuite multiplié les occasions, péchant dans le dernier geste sans réussir à marquer (1-1). Au micro de DAZN, Bradley Barcola a regretté le manque d’envie de ses coéquipiers en première mi-temps.

« On aurait du jouer dès le début de la rencontre comme on l’a fait en deuxième mi-temps »

« Cette première mi-temps nous fait beaucoup de mal ce soir, on n’était pas dedans. En deuxième, c’était beaucoup mieux, c’est dommage que l’on ne marque pas toutes nos occasions. Il y a des matches comme ça. Ce n’est jamais facile de jouer ici. On aurait dû jouer dès le début de la rencontre comme on l’a fait en deuxième mi-temps, ça aurait été beaucoup mieux. Ce qu’il manque au PSG ? Plus d’envie, peut-être. »